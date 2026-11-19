La Comisión Séptima del Senado de Colombia aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 211 de 2026, denominado “Ley Laura: niños, no experimento”, que busca prohibir los procedimientos médicos de “afirmación de género” en personas menores de 18 años.

La propuesta contempla la prohibición de tres procedimientos específicos, como el suministro de medicamentos bloqueadores de la pubertad, la administración de tratamientos hormonales cruzados y las cirugías orientadas a modificar las características sexuales de la persona.

Ley Laura aprobada en primer debate

El proyecto superó su primera discusión legislativa y quedó habilitado para continuar su trámite en la plenaria del Senado y enfrentará un nuevo debate antes de avanzar en el proceso para convertirse en ley.

Uno de los principales argumentos que respaldan la iniciativa es la aplicación del principio de precaución médica durante las etapas de desarrollo físico y psicológico de niños y adolescentes.

Durante la presentación del proyecto, el senador Andrés Eduardo Forero Molina, del Centro Democrático, defendió la necesidad de establecer límites legales frente a procedimientos que, según los argumentos de la ponencia, podrían generar consecuencias permanentes en el organismo.

Los promotores de la iniciativa sostienen que todavía existen interrogantes sobre los efectos y beneficios clínicos de estas intervenciones a largo plazo en pacientes menores de edad. Por esa razón, consideran necesario establecer restricciones mientras se cuenta con mayores certezas sobre sus implicaciones, reseñó RTVC Noticias.

¿Qué establece el proyecto de ley?

El documento también contempla consecuencias para los profesionales de la salud que ordenen, realicen o faciliten los procedimientos incluidos en la prohibición. Estas conductas serían consideradas faltas graves contra la ética médica.

Por otra parte, se destacó que las restricciones no se aplicarían a tratamientos médicos dirigidos a pacientes con condiciones congénitas o alteraciones cromosómicas que incidan directamente en su desarrollo sexual.

De igual manera, la iniciativa aclaró que no pretende impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes a servicios de acompañamiento psicológico y psicosocial. De esta manera, la propuesta diferencia las intervenciones médicas que busca restringir de los procesos de atención y apoyo emocional que pueden requerir los menores de edad.

El nombre del proyecto tiene origen en el testimonio de Laura, una joven colombiana quien hizo públicas las consecuencias físicas y emocionales que, según su denuncia, experimentó después de someterse a terapias de reasignación de género antes de alcanzar la mayoría de edad.

Su caso se convirtió en uno de los argumentos que impulsaron la discusión legislativa y motivaron la presentación de la iniciativa en agosto de 2026, con el respaldo de congresistas de diferentes sectores políticos y del gobierno colombiano.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube