USA: Michelle Obama rompe el silencio sobre los rumores de divorcio

La ex primera dama Michelle Obama descartó las especulaciones sobre una posible separación de su esposo, el expresidente Barack Obama, que han surgido en los últimos meses en la prensa estadounidense.

Durante una reciente aparición en el podcast “Work in Progress”, Michelle desmintió estas versiones: “Asumen que mi marido y yo nos estamos divorciando, no que soy una mujer adulta tomando mis propias decisiones”. Agregó que sus elecciones personales no deben ser malinterpretadas como signos de problemas maritales.

Asimismo, la demócrata explicó que su ausencia en eventos públicos junto a Barack se debe a un proceso de reflexión sobre cómo desea utilizar su tiempo, reseñó La Opinión.

Aclaró que no tiene interés en continuar involucrada en la política y que está enfocada en tomar decisiones significativas para su vida. La pérdida de su madre, Marian Robinson, en mayo del año pasado, le brindó una nueva perspectiva sobre la vida: “Sentía que era el momento de tomar decisiones de mujer adulta, de poseer mi vida por completo”, comentó.

Ausencia que ha generado suspicacia y especulaciones

Desde 2024, la ausencia de Michelle en varios eventos a los que asistió su marido ha llevado a algunos medios a insinuar que la pareja podría estar atravesando una crisis.

Han pasado varios meses desde que se les vio juntos públicamente por última vez, siendo la última ocasión en agosto durante la Convención Nacional Demócrata.

La atención mediática se intensificó cuando Barack Obama asistió solo al funeral del expresidente Jimmy Carter en enero, lo que generó más rumores sobre el estado de su relación.

Además, Michelle no estuvo presente en la toma de posesión del presidente Donald Trump, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible divorcio.

