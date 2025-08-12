Violencia política en Latinoamérica: líderes asesinados en la última década

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 11 de agosto de 2025, Colombia confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, exsenador y precandidato presidencial, tras permanecer más de dos meses en estado crítico por un atentado ocurrido durante un acto político en Bogotá. El ataque, perpetrado por un menor de edad armado, conmocionó al país y reabrió el debate sobre la seguridad de figuras públicas en contextos electorales.

Su asesinato no es un hecho aislado. En la última década, al menos una decena de políticos han sido asesinados en América Latina, en circunstancias que van desde atentados planificados hasta ejecuciones en eventos públicos.

Políticos asesinados en Colombia

Además de Uribe Turbay, Colombia ha registrado otros casos emblemáticos:

Karina García Sierra (2019) – Candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, asesinada junto a su madre y cuatro acompañantes. El crimen fue atribuido a disidencias de las FARC.

Gilberto Valencia (2019) – Candidato en el mismo municipio, asesinado en enero. Era reconocido por su trabajo comunitario.

Álvaro Narváez (2021) – Concejal de Tuluá, asesinado en su residencia tras recibir amenazas por denuncias de corrupción.

Estos casos reflejan el alto riesgo que enfrentan los liderazgos jóvenes y comunitarios en zonas de conflicto.

Ecuador: un año electoral teñido de sangre

En 2023, Ecuador vivió una ola de asesinatos políticos sin precedentes:

Fernando Villavicencio – Candidato presidencial, asesinado tras un mitin en Quito. El crimen fue atribuido a la banda “Los Lobos”.

Agustín Intriago – Alcalde de Manta, asesinado durante un evento público.

Omar Menéndez, Julio Farachio y Rider Sánchez – Candidatos locales asesinados en distintos momentos del año.

La violencia electoral se convirtió en un factor de desestabilización en plena campaña.

Haití: magnicidio

Jovenel Moïse (2021) – Presidente de Haití, asesinado en su residencia por un comando armado. El caso sigue bajo investigación internacional y ha dejado al país en una profunda crisis institucional.

Argentina: una muerte que aún divide

Alberto Nisman (2015) – Fiscal federal, encontrado muerto tras denunciar encubrimiento en el caso AMIA. Aunque inicialmente se habló de suicidio, luego se consideró asesinato. Su muerte generó una fuerte controversia política y judicial.

¿Qué revela esta tendencia?

En tal sentido, se revela que la violencia política afecta tanto a figuras nacionales como a líderes locales. Además en varios casos, los responsables fueron grupos armados, bandas criminales o actores vinculados al narcotráfico.

Asimismo, las campañas electorales y las denuncias públicas se han convertido en escenarios de alto riesgo en estos países.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.