Visa USA: así debes responder en la entrevista si preguntan cómo ingresó tu familiar a Estados Unidos

En medio del complicado contexto de obtención de visas estadounidenses para venezolanos, diversos consejos han surgido en redes para tener una entrevista exitosa y que se desarrolle sin errores ni sobresaltos.

El ex vicecónsul Lucas P. Jones, a través de su cuenta para ayudar a solicitantes, ofrece un mecanismo para ser aplicado, el cual afirma que ha utilizado con expertos en relaciones públicas para tomar el control de la narrativa.

Jones explica que hay un error táctico que muchas personas cometen al abordar las entrevistas, y para contrarrestarlo se debe aplicar la técnica de "franqueza con moderación". Como ejemplo, explicó cómo responder a la típica pregunta: "¿Cómo ingresó tu hermano a Estados Unidos?".

Como respuesta, el ex vicecónsul sugirió que sea: "Me decepcioné muchísimo cuando supe que mi hermano abusó de su visa de turista y se quedó más tiempo del permitido. Sin embargo, mi situación y mi vida son diferentes; llevo (X) años trabajando en (X) país. He viajado a (X) países, tengo un buen salario y tengo mi futuro aquí".

Según comenta en su tutorial, este tipo de respuesta no solo aborda la pregunta directamente, sino que también destaca los logros y vínculos del solicitante con su país actual, pues una de las claves es demostrar arraigo y estabilidad en el país de origen del solicitante.

Al adoptar este enfoque, los solicitantes pueden desestimar el impacto negativo de la información despectiva y centrar la conversación en sus credenciales y conexiones sólidas con su país de origen, explica Jones.

"Puedes pensar que estás evitando riesgos al evadir la pregunta, pero estás perdiendo tiempo precioso para presentar tu caso de la mejor manera posible", sentenció.

