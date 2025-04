Miles de venezolanos varados en México solicitan vuelos humanitarios a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Cerca de 2.000 venezolanos varados en Tapachula, en Chiapas (México), solicitan vuelos humanitarios para poder regresar a Venezuela.

Debido a su condición, no pueden trabajar, no pueden movilizarse dentro del país y no pueden regresar a Venezuela, debido a que no disponen de los recursos, informó El Diario NY.

“Hay muchas personas esperando vuelos humanitarios”, dijo Lizbeth Guerrero, directora de la organización Apoyo a Venezolanos en México, al medio DW.

“Están en una situación complicada, porque Tapachula es una zona donde no hay trabajo, no hay acceso a derechos, y muchos quizás pensaron en quedarse, pero como vivieron situaciones fuertes en su intento por llegar a Estados Unidos o han tenido problemas durante su estadía en México, decidieron regresar a Venezuela”, explicó.

Uno de los problemas que se presenta para mejorar su condición es que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) puede tardar hasta nueve meses en tramitar las solicitudes de refugio.

La espera es insostenible para los desplazados, debido a que no cuentan con un trabajo para generar ingresos.

“Muchas personas han intentado iniciar un proceso para quedarse en México y tampoco les ha sido viable. Ante este panorama, prefieren irse”, dijo Guerrero.

Muchos de los venezolanos viven en situación de calle, y se han identificado grupos familiares que buscan volver a Venezuela por vía terrestre, explicó Josué Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de Tapachula.

“Conocemos las circunstancias y violencias a las que se enfrentan las personas en su recorrido desde la Selva del Darién hacia México. Repetir esa experiencia es muy riesgoso”, dijo.

Además, las estructuras humanitarias que existían para ayudar a los migrantes en la selva ya desaparecieron.

De acuerdo con la información que tiene la embajada de Venezuela en México, hay hasta 2,000 personas inscritas los vuelos humanitarios, los cuales, según la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, se retomarán próximamente.

