Analistas políticos señalan que el convenio militar firmado entre Venezuela y EEUU será beneficioso para el país si es para reinstitucionalizar y actualizar a las Fuerzas Armadas. Afirman que hay opacidad en los términos del acuerdo; y debe ser revisado por la AN.

Politólogos afirman que lo primero que corresponde es saber qué contiene ese acuerdo.

El fundador del Centro de Estudios Políticos de la Ucab, Benigno Alarcón, señaló que “el problema es que no sabemos cuál es el pacto militar firmado entre Venezuela y EEUU, nadie lo ha visto, nadie lo ha leído”.

“Si el acuerdo es para reinstitucionalizar a la Fuerza Armada, modernizar a la Fuerza Armada y tratar de reconstruir una Fuerza Armada al servicio de la democracia y de la constitucionalidad, Venezuela se beneficia”, afirmó.

Por otro lado, Alarcón manifestó que, si el acuerdo militar es simplemente para venderle armas a Venezuela y para que los militares venezolanos cooperen con el tema, por ejemplo, de las Farc o el ELN en Colombia, no hay mayor beneficio para para Venezuela.

Hay opacidad en el acuerdo militar con EEUU

Destacó que hay opacidad en el acuerdo militar firmado con EEUU porque no se conoce el acuerdo ni sus términos. “Normalmente, un acuerdo de cooperación militar pasa por la Asamblea Nacional (AN); y resulta que nadie sabe absolutamente nada”.

En el pasado hubo acuerdo de cooperación militar con tecnología y capacitación

Comentó que en el pasado había un acuerdo de cooperación que incluía tecnología, soporte técnico para apoyo, modernización, capacitación de militares de Venezuela para que fueran a instituciones fuera del país, en EEUU concretamente, y recibieran entrenamiento allá; compra de equipos y entrenamiento en esos equipos; entre otras cosas.

Era una cooperación amplia que estaba bajo la supervisión de la AN y por el Gobierno. “Era una cosa totalmente transparente, es decir, todo el mundo sabía en qué consistía”, dijo.

El también abogado señaló que en ese acuerdo de cooperación también había intercambio de inteligencia, cooperación en seguridad hemisférica. Había intercambio de información, había seguimiento a ciertos temas.

El acuerdo de cooperación técnico militar permitiría replantear la arquitectura de la seguridad del Estado “solo si la Fuerza Armada estuviera al servicio del Estado y no de un gobierno. Una Fuerza Armada institucional que responde la Estado y no politizada, con temas de un partido político o un mandatario en un momento dado que fue lo que pasó con Chávez y Maduro”, dijo.

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