Ajuste salarial del 1º de mayo: las declaraciones clave de Delcy Rodríguez

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La vicepresidenta ejecutiva y presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ofreció recientes declaraciones sobre el esperado ajuste salarial del 1º de mayo.

Durante una actividad en el estado Carabobo ayer martes 28 de abril, la funcionaria confirmó que el Gobierno prepara anuncios que impactarán el ingreso, aunque insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad ante la economía del país.

Rodríguez llamó la atención sobre el ambiente de expectativa que se ha creado en torno a un posible aumento salarial. Señaló que algunas versiones han generado percepciones alejadas de la realidad, por lo que alertó a la población.

En ese contexto, dejó claro que las decisiones deben ser sostenibles para así evitar efectos negativos en la economía, destacando que el objetivo no es aplicar medidas que terminen perjudicando a los propios trabajadores.

La funcionaria reiteró que sí habrá ajustes en el ingreso, pero bajo una lógica que garantice estabilidad. En sus palabras:

“Yo sé también quiénes andan y crean, han creado un ambiente de sobre expectativa para el primero de mayo. Yo lo digo con tranquilidad, se lo digo a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela: habrá mejoras, habrá mejoras de remedio, que no sea peor que la enfermedad. Es la lógica, es la lógica que nos ha dirigido”.

Reconocimiento a la clase trabajadora

Rodríguez también destacó el esfuerzo de los trabajadores venezolanos frente a las dificultades económicas. Resaltó la capacidad de resistencia de la población en medio de un entorno complejo.

Durante su intervención, la funcionaria reiteró la importancia de la unidad nacional para avanzar en la recuperación económica. Subrayó que las decisiones que se adopten deben contribuir a mantener la estabilidad del país.

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