¿Cuántos venezolanos se movilizaron por todo el país? Revelan primer balance de Semana Santa 2026

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El Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT) dio a conocer las cifras oficiales sobre los viajes realizados en el país durante los días de Semana Santa.

A través de sus canales oficiales, se informó que los datos muestran una gran cantidad de personas moviéndose por todo el territorio nacional como parte del plan de seguridad activado para estas fechas.

Movilización en Semana Santa 2026

Según el último balance publicado por las autoridades, un total de 2.222.326 pasajeros viajaron por el país.

Este reporte toma en cuenta los registros obtenidos hasta el martes 31 de marzo dentro del operativo denominado "Semana Santa Segura 2026".

Un día de gran movimiento

De acuerdo con el reporte oficial, el martes fue un día especialmente movido para los viajeros.

En esa sola jornada se registró el paso de 460.203 usuarios que utilizaron los distintos medios disponibles para llegar a sus destinos.

En total, 6.216 personas tomaron vuelos para moverse dentro de Venezuela, mientras que otras 5.197 usaron los aeropuertos para entrar o salir del país.

Por el agua el reporte indica que 8.503 personas viajaron en rutas marítimas o fluviales nacionales, mientras que un grupo mucho más pequeño, de apenas 52 pasajeros, realizó viajes en rutas internacionales.

Transporte utilizado

Para lograr trasladar a esta enorme cantidad de personas, se mantuvieron activas 6.937 plataformas de transporte a lo largo y ancho de toda Venezuela. Esto permitió la movilidad masiva de los ciudadanos durante el asueto.

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