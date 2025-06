Héctor Rodríguez aclara hasta qué fecha son las clases: rechaza que se achique el período escolar

Suscríbete a nuestros canales

De cara a las vacaciones escolares 2025, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez; hizo una aclaratoria sobre la culminación de este primer período escolar. El funcionario cuestionó que algunas instituciones acortan el calendario escolar.

Rodríguez, aclaró que las clases son hasta el 18 de julio, y posteriormente habrá clases de recuperación.

"Estamos dando una pelea ahorita porque no solo se trata de dar cinco días de clases a la semana, se trata de cumplir el calendario completo. Ya cerrando mayo, hay escuelas que dicen, ya terminamos. ¿Cómo que terminaron? Las clases son hasta el 18 de julio, las clases, la semana siguiente las recuperaciones, luego los actos de grado, y en agosto vamos a tener clases de recuperación", sostuvo el ministro durante una actividad con docentes y alumnos.

El funcionario reconoció que hay un déficit de docentes, por lo que "no podemos achicar el calendario escolar. No podemos comenzar clases en octubre y terminar en mayo (...) eso no puede ser", agregó.

Inician evaluación sobre la calidad de la educación

Héctor Rodríguez, también ha informado que inició un proceso de evaluación sobre la calidad de la educación en el país.

Explicó, en la cuenta en Instagram del Ministerio para la Educación, que lo aplicarán de forma aleatoria a un 10% de los estudiantes en cada municipio de 3er y 6to grado de educación básica, y 3er año de bachillerato.

El objetivo es “identificar las áreas donde necesitamos fortalecer nuestros programas y asegurar que la educación que reciben nuestros niños y jóvenes sea de la más alta calidad”, indicó.

Esta evaluación se realizará cada año al final del año escolar, lo que nos permitirá corregir debilidades a tiempo y seguir mejorando juntos.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube