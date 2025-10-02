Inameh última hora: nubosidad, lluvias o chubascos para estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 2 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó en su pronóstico que habrá nubosidad, lluvias o chubascos en las próximas horas en ciertas regiones del país.

En tal sentido, precisó que en horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas en buena parte del territorio nacional.

No obstante, se prevé zonas con nubosidad y lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Falcón y el lago de Maracaibo.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima para la tarde y noche desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en zonas de la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales,Occidentales, los Andes y sur del Zulia.

Además, el ente informó que no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

En su pronóstico general, advirtió sobre nubosidad fragmentada y algunas áreas despejadas en buena parte del país; asimismo, zonas nubladas con lluvias o chubascos dispersos al sur de Bolívar, noreste de Amazonas, noroeste de Falcón y Lago de Maracaibo.

