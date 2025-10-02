Diosdado Cabello a los "vendehumos": Pase lo que pase nos encontrarán unidos

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, le envió un mensaje a la oposición venezolana a quienes volvió a calificar de “vendehumos”.

"Con nosotros se meten más por las razones históricas y toda la vida se van a meter porque creen que por allí es que van a dividir, sin saber que aquí pase lo que pase nos encontrarán unidos”, indicó Cabello, en su programa “Con Maduro +”.

Agregó que “los vendehúmos una de las cosas que decían era que María Gabriela Chávez, estaba en los Estados Unidos que se había ido, y aquí está; en otra salieron que (Nestor) Reverol huyó hacia no se dónde, lo que me confundió porque yo lo había visto antier dándole un zapatero a los negros en dominó entonces yo me pregunté, ¿será este Reverol?", ironizó.

A mediados de agosto, Cabello acusó a la oposición de estar en “modo vendehumo” porque, según él, prometen soluciones sin tener la capacidad de cumplirlas.

Por lo que afirmó que “quienes caigan ahorita en esto, tienen que ser condecorados con la medalla ‘honor al mérito al pendejo’”.

“Saquen la cuenta cuántos ataques hemos resistido y cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ‘ya mañana es el día, se acabó’ y después nadie pide disculpa, que se equivocó”, dijo en aquel momento.