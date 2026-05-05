La inflación se desacelera en Venezuela: ¿Cómo se comportaron los precios durante abril en Caracas?

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El Banco Central de Venezuela difundió la cifra actualizadas de la inflación en Venezuela al cierre de abril de 2026.

INFLACIÓN EN CIFRAS

La variación intermensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 10,6%, un resultado menor a la variación de marzo (13,1%) que da continuidad a la trayectoria descendente de inflación, iniciada en enero (32,6%)

La variación acumulada hasta abril de 2026 se ubicó en 90,0%, superior a la observada en similar período del año 2025 (53,5%).

La inflación anualizada fue de 611,9%, un resultado menor que en marzo (649,5%) indicando el inicio de un proceso de desaceleración en el crecimiento de los precios de los bienes y servicios.

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Transporte (11,5%)

Alimentos y bebidas no alcohólicas (11,5%)

Bienes y servicios diversos (10,8%)

Vestido y calzado (9,7%)

Restaurantes y hoteles (9,6%) y Comunicaciones (9,6%).

Servicios de la vivienda (6,1%)

Alquiler de vivienda (8,1%)

Salud (8,5%)

Esparcimiento y cultura (8,7%) y

Servicios de educación (8,9%).

De acuerdo al BCV, la variación intermensual del grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas, responde, principalmente, a los crecimientos registrados en: Hortalizas, raíces y granos, con 18,2%; Pescados, con 14,0%; Leche, queso y huevos, con 13,1% y Frutas, con 12,7%.

El núcleo inflacionario varió en 10,3%. "Esto último indica que el aumento de precios del mes recién finalizado fue por presiones transitorias", expresa el reporte.

¿Cómo se comportaron los precios en Caracas durante el mes de abril?

En el Área Metropolitana de Caracas (AMC) la variación de precios fue de 10,7% en abril. En los cuatro primeros meses del año la variación acumulada del INPC-AMC fue de 89,3%.

Las variaciones intermensuales por cada semana del mes, también reflejan un proceso inflacionario decreciente. En la primera semana de abril se ubicó en 12,5%, en la segunda semana en 13,4%, en la tercera semana en 9,9% y en la cuarta semana en 7,4%, resultando esta última la menor variación observada desde la semana 4 del mes de octubre del año 2024 (5,2%).

BCV explica el comportamiento decreciente de la inflación

La coyuntura favorable de precios en el mercado petrolero internacional, aunada a incrementos en las exportaciones de crudo y sus derivados, en el contexto de las recientes reformas legales en los sectores de hidrocarburos y minas que fomentarán el ingreso de inversión extranjera directa; permiten proyectar una mayor dinamización de la actividad económica y una consolidación de la senda de estabilización de precios, estimándose así que las presiones inflacionarias continúen cediendo para cerrar el año 2026 con una cifra muy inferior a la de 2025. Todo esto enmarcado en una actuación del Instituto orientada a moderar los agregados monetarios, dotar de mayor fluidez al mercado de divisas e impulsar el uso del bolívar.

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