La visión de María Corina Machado ante el nuevo escenario diplomático con EEUU: video

Estados Unidos confirmó oficialmente el reconocimiento de Delcy Rodríguez como representante del gobierno venezolano, un hecho que marca un cambio relevante en las relaciones diplomáticas con Caracas.

La decisión se comunicó al sistema judicial estadounidense y reafirma a Rodríguez como autoridad legítima en asuntos legales y de representación internacional.

Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado comentó que esta medida forma parte de una estrategia de tres fases que podría facilitar la transición política en Venezuela.

Según Machado, el objetivo de este reconocimiento es preparar el terreno para un proceso de legitimación de autoridades mediante elecciones democráticas.

"Este proceso busca agilizar la transición para que Venezuela pueda acudir a un proceso de legitimación de autoridades vía un proceso electoral". "Explícitamente lo decía esta comunicación (...) Hay una estrategia de tres fases que está avanzando (…) insisto, como venezolanos aspiramos a una nación donde haya full democracia".

El reconocimiento estadounidense se produce tras años de tensiones políticas y diplomáticas. Washington notificó a sus tribunales que, desde el 5 de marzo, reconoce a Rodríguez como la autoridad oficial para representar a Venezuela en procesos legales internacionales, incluyendo asuntos relacionados con activos y obligaciones del Estado.

