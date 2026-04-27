Los detalles de la visita oficial de Delcy Rodríguez a Barbados

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En lo que representa su segundo viaje oficial al extranjero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cumple este lunes una agenda estratégica en Barbados.

Al respecto, la mandataria fue recibida con honores de jefa de Estado en el Aeropuerto Internacional Grantley Adams.

Reunión de alto nivel con Mia Mottley

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, confirmó a través de sus redes sociales que este encuentro es una oportunidad para ampliar el desarrollo regional y discutir áreas de "cooperación práctica".

Cabe recordar que Barbados fue la sede de los diálogos políticos venezolanos en 2023, lo que le otorga un peso simbólico importante a esta visita.

Rodríguez no viaja sola; la acompaña un equipo, entre los que figuran los ministros de Hidrocarburos, Comercio Exterior y Turismo.

También autoridades de Pesca y Acuicultura y de Conviasa.

Tras su reciente visita a Granada el 9 de abril, esta parada en Barbados refuerza la estrategia del Gobierno encargado de establecer canales de comunicación directos con el Caribe.

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