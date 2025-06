Maduro sobre el conflicto entre Israel e Irán: El pueblo humanista de Venezuela dice no a la guerra, esta locura hay que pararla

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este viernes su postura respecto al conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Israel contra Irán y la respuesta del país persa.

"El pueblo humanista de Venezuela dice No a la guerra, esta locura hay que pararla y desde Venezuela ratificamos de manera firme nuestra absoluta solidaridad al pueblo de Irán, de Palestina, Siria, El Líbano, Yemen y con todos los pueblos musulmanes", declaró el mandatario Durante el taller de las 7T para la acción transformadora junto a ministros y gobernadores,

Aseguró que no se trata de un conflicto religioso, sino un el problema que existe desde la fundación del Estado de Israel: "Es un conflicto geopolítico porque ese estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos”.

Asimismo, ante la escala de del conflicto en Oriente Medio, el mandatario enfarizó un mensaje de "no a la guerra, no al fascismo, no al nuevo nazi-sionismo".

Reiteró además la posición del gobierno venezolano contra las políticas expansionistas que considera responsables de perpetuar tensiones y conflictos en esa zona del mundo.

Del mismo modo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que reflexione sobre las causas profundas del conflicto israelí-palestino. Según sus declaraciones.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube