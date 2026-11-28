El debate sobre los tiempos de una transición política sumó un nuevo elemento. Durante una conversación con la Multiplataforma 2001, María Corina Machado planteó que las próximas elecciones presidenciales podrían realizarse el 24 de julio de 2027, una vez que el país complete un proceso de reconstrucción institucional que incluya un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un renovado Consejo Nacional Electoral.

La dirigente opositora considera que Venezuela requiere crear primero las condiciones necesarias para garantizar un proceso electoral confiable. A su juicio, la urgencia de una solución política no debe confundirse con la improvisación de una elección sin garantías, por lo cual defiende una ruta que combine velocidad y solidez institucional.

En la conversación con 2001 Machado insistió en que los venezolanos no están dispuestos a postergar indefinidamente el cambio político. Sin embargo, sostuvo que la construcción de una nueva etapa nacional necesariamente pasa por la recuperación de la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y organizar los comicios.

La fecha del 24 de julio de 2027 adquiere además una carga simbólica por coincidir con el natalicio de Simón Bolívar, senaló la también Premio Nobel de la Paz. Para Machado, ese momento permitiría completar las transformaciones institucionales necesarias y ofrecer a los ciudadanos una elección presidencial con reglas claras, supervisión confiable y amplia participación nacional e internacional.

La mandamás de Vente Venezuela ha defendido reiteradamente la incorporación de la diáspora a los futuros procesos electorales, al considerar que millones de venezolanos en el exterior deben tener la posibilidad de participar en la definición del rumbo del país. También plantea que una eventual transición ofrezca garantías jurídicas que permitan atraer inversiones y acelerar la recuperación económica.

Más allá de la discusión sobre una fecha específica, la propuesta procura responder a una de las preguntas que con mayor frecuencia surge entre los ciudadanos: cuándo podría materializarse una elección presidencial bajo nuevas condiciones políticas e institucionales. La respuesta que plantea Machado apunta a un horizonte concreto: el 24 de julio de 2027.

El periodista venezolano David Placer, radicado en España, reproduce parte de la entrevista de 2001 para señalar que Machado propone un plan para acortar los períodos y realizar la elección a principios del segundo semestre de 2027.

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