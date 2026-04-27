Reconocida aerolínea suma nuevas frecuencias para conectar Caracas y Maracaibo: detalles

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La aerolínea ecuatoriana Aeroregional anunció la incorporación de nuevas rutas internacionales que permitirán conectar a Venezuela con Perú y Ecuador a partir del 12 de mayo de 2026.

Dicha iniciativa incluye vuelos hacia Caracas y Maracaibo, ampliando las opciones de viaje desde y hacia el país. La medida se enmarca en un proceso de reactivación del transporte aéreo internacional, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el Caribe y el Cono Sur.

Frecuencia y horarios de vuelos a Caracas

Los vuelos desde Lima hacia Caracas tendrán una frecuencia de dos veces por semana, específicamente los días martes y viernes. La ruta contempla una escala en Quito, utilizada como punto de conexión estratégica.

El itinerario incluye:

Salida desde Lima: 03:00 pm.

Llegada a Quito: 05:00 pm.

Salida hacia Caracas: 06:00 pm.

Arribo a Caracas: 08:30 pm.

Retorno desde Venezuela hacia Lima y Quito

Para el trayecto de regreso, los vuelos operarán los días miércoles y sábados. La salida desde Caracas está programada en horas de la mañana, con conexión en Quito antes de continuar hacia Lima.

El itinerario contempla una parada técnica de aproximadamente una hora y media en Ecuador antes de completar el recorrido hacia Perú.

Costos de los boletos disponibles

La aerolínea informó que los boletos ya están disponibles a través de sus plataformas digitales, con tarifas que varían según el trayecto:

Lima – Quito – Caracas: 208,74 dólares

Caracas – Quito – Lima: 165,42 dólares

Aeroregional también habilitó una conexión hacia Maracaibo, con una frecuencia semanal. Este vuelo saldrá desde Lima los días jueves en horas de la mañana. Específicamente con salida desde Lima a las 08:00 am y llegada a la capital zuliana a las 02:00 pm.

El itinerario establece llegada al estado Zulia en horas de la tarde, facilitando el acceso directo al occidente del país sin necesidad de múltiples escalas.

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