Así puedes solicitar la copia certificada de un acta de defunción ante el Saren: pasos y requisitos

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El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) mantiene el proceso de solicitud de copias certificadas de actas de defunción en Venezuela, permitiendo que familiares directos gestionen este documento legal a través de su portal web.

El trámite, indispensable para procesos sucesorales y servicios funerarios, se completa mediante la carga de requisitos en formato PDF y cuenta con un lapso de entrega de siete días hábiles directamente en el sistema.

Antes de iniciar la solicitud digital, es obligatorio que los parientes obtengan el certificado médico de defunción. Este papel lo emite el centro de salud o la morgue donde ocurrió el deceso e indica técnicamente la causa del fallecimiento.

Para formalizar el expediente ante el registro, el solicitante debe contar con la cédula de identidad del difunto, el certificado original firmado y su propia identificación en original y copia.

¿Cómo hacer que cargue exitosamente en el sistema?

Cédula de identidad certificada.

Timbre fiscal correspondiente al trámite.

Fotocopia de las cédulas de identidad de las partes involucradas.

El interesado debe ingresar a la página web oficial del organismo y dirigirse al apartado de "Aplicaciones" para luego seleccionar "Trámites en línea". Tras iniciar sesión con su usuario y contraseña, debe seguir la ruta: "Registro Principal" y posteriormente la opción de "Copias Certificadas".

Dentro del sistema, el usuario elegirá el estado y la oficina regional correspondiente. En la categoría de tipo de documento, debe marcar la opción de "Acta de Defunción". Se deben suministrar los datos específicos del número de acta solicitado y señalar si se requiere adicionalmente la legalización del documento para usos externos.

Lapsos de entrega

La normativa establece que este trámite no es de libre ejecución pública. Únicamente están facultados los familiares directos, definidos específicamente como padres, hijos, hermanos o cónyuges. También pueden realizar la gestión aquellos apoderados legales que presenten un poder debidamente registrado ante las instancias competentes.

Una vez finalizado el registro y verificada la carga de documentos, el Saren establece un tiempo de procesamiento de 7 días hábiles. El acta final estará disponible para su descarga e impresión directamente desde el perfil de usuario del solicitante en el portal web.

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