DC entrega cheques de $50.000 a restaurantes: revisa si calificas para el bono

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La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, habilitó una partida de 3.875 millones de dólares destinada a rescatar restaurantes y comercios minoristas que sufrieron caídas en sus ingresos durante el año pasado.

El programa Restaurant & Retail Stabilization Grant ofrece subsidios no reembolsables de hasta $50.000 para establecimientos independientes con sede física en el Distrito que operen desde antes de junio de 2024.

Los propietarios tienen desde el 5 de mayo hasta el 5 de junio de 2026 para postularse, priorizando a aquellos negocios que registraron pérdidas superiores al 10% debido a factores como la inflación y las obras viales que afectaron zonas comerciales como Dupont Circle.

Importancia

Esta iniciativa busca aliviar la presión operativa en una ciudad catalogada recientemente como la más compleja de Estados Unidos para emprender según detalla El Tiempo Latino.

Además del desembolso económico para cubrir alquileres, nóminas y servicios básicos, los beneficiarios recibirán asesoría técnica por parte de Capital Impact Partners para fortalecer su sostenibilidad a largo plazo.

Más fondos

Adicionalmente, el Distrito activará este verano un fondo de préstamos de un millón de dólares mediante el programa DC BizCAP, reforzando un ecosistema empresarial donde el 98% de las compañías son pequeñas empresas que sostienen más de 233.000 empleos locales.

Es importante que los interesados completen su registro antes del cierre de la convocatoria para asegurar este respaldo financiero frente a la volatilidad del mercado actual.

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