Así reaccionan los pasajeros con el regreso de American Airlines a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Venezuela, efectuado por American Airlines, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras siete años de suspensión de la conexión entre ambas naciones.

El vuelo proveniente del Aeropuerto Internacional de Miami, tocó tierra en Maiquetía a las 13:16 pm, hora de Venezuela, y fue recibido con el tradicional arco de agua que da la bienvenida a la aerolínea.

Pasajeros reaccionaron ante el vuelo de regreso de American Airlines

“Estoy emocionadísima, vine a Caracas a ver a mi madre, de 94 años, en un vuelo de tres horas, que estaba llego de personal diplomático y reporteros. Creo que éramos como tres pasajeros”, dijo para 2001 la señora María Elena, quien reservó su apellido.

Foto: José Félix Lara

Manifestó que la atención abordo fue maravillosa. “Tengo 20 años viviendo fuera y es la primera vez que vengo a Caracas en tres horas (de vuelo). Una vez por Panamá fue como 20 horas, otra vez por Madrid fueron 10 horas, pero era directo. Estoy súper contenta, con mi banderita”.

Añadió que a los pasajeros los recibió el embajador. “Nos dieron tequeños y arepitas abordo”.

Comentó que el boleto lo compró directamente a través de American Airlines, directo.

Pasajeros manifiestan su alegría por abordar el vuelo de Caracas a Miami

La pasajera Aixa Febres expresó: “Me siento muy emocionada de poder llegar más rápido a Miami. Voy a Fort Lauderdale en viaje de negocios”.

Señaló que sus expectativas, con el vuelo directo de American Airlines, es poder contar con más frecuencias para los pasajeros y “mejor ingreso económico para el país”.

Otro pasajero, José Garmendia, quien realizó el chequeo para tomar el vuelo de Caracas a Miami, previsto para las 2:40 pm; señaló que el vuelo de American Airlines le parece “una excelente idea. Es una conexión hacia Venezuela-América, y América-Venezuela”.

De acuerdo a sus expectativas con el primer vuelo de American Airlines, indicó: “para hoy veo que todo está avanzando muy bien, me parece muy bien, todo excelente”.

En otro comentario afirmó: “te voy a ser honesto. Hace dos días tenía que viajar por Copa, fue fatal, no me dejaron salir de Venezuela. Tuve que hacer un pasaporte nuevo. Ayer saqué el pasaporte y ya hoy compré el boleto para American y me parece excelente porque voy a ser uno de los primeros que va a volar para la inauguración de hoy”.

Llegada del vuelo de American Airlines

El vuelo de American Airlines es directo, de Miami a Caracas, con una frecuencia semanal. Este es el primero tras siete años de haberse interrumpido el servicio entre ambos países. El avión de regreso a la ciudad de Miami está programado para salir a las 2:40 pm.

Foto: José Félix Lara

Luego de aterrizar, el piloto desplegó por la ventanilla una bandera de Venezuela, mientras los pasajeros bajaban del avión con banderines del país en sus manos.

El vuelo se efectuó en un avión Embraer E175, conmemorativo por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos; en colores rojo, blanco y azul. El aeropuerto de Maiquetía también se decoró con globos en esos colores.

Vuelo inaugural de American Airlines

El vuelo de American aterrizó en Maiquetía a la 1:16 pm y estaba previsto para la 1:36 pm. La mayoría de los pasajeros era funcionarios de la Casa Blanca, diplomáticos, periodistas; y entre 10 o 15 pasajeros.

Por ahora se cuenta con una frecuencia semanal. De Miami a Caracas con salida a las 10:16 am y llegada a la 1:36 pm. De Caracas a Miamai, salida a las 2:40 pm y legada a 6:13 pm.

El vicepresidente de Operaciones Internacionales de Servicios de Catering a Bordo de American Airlines, José A. Freig, indicó que está en planes otra ruta, hacia la cuidad de Maracaibo, en el estado Zulia.

Añadió que siguen “esperando la aprobación de los gobiernos y en cuanto se nos dé, a corto plazo empezamos a vender los boletos”.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube