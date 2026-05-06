¡Atención usuarios del Saime! Nuevo grupo accede a trámite sin cita: sepa cuáles son los requisitos

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) activó un nuevo proceso de verificación de datos dirigido a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula sea igual o superior a los 22 millones.

Dicho trámite puede realizarse sin cita previa en cualquiera de las oficinas del organismo a nivel nacional.

La medida forma parte de los procesos de actualización de registros de identidad y busca facilitar la atención de usuarios dentro del sistema de identificación venezolano. Además, se confirmó que el procedimiento es totalmente gratuito.

El beneficio está dirigido a un grupo específico de ciudadanos según el rango de su documento de identidad, tanto venezolanos por nacimiento como personas naturalizadas.

Documentos requeridos según cada caso

El Saime informó que los usuarios deben consignar documentos básicos dependiendo de su condición legal, sin necesidad de intermediarios ni trámites adicionales.

Venezolanos por nacimiento: copia simple del acta de nacimiento

Naturalizados: copia de la Gaceta Oficial o certificado de naturalización

Estos documentos deben presentarse directamente en la oficina seleccionada.

Trámite sin cita y gratuito en todo el país

Las autoridades destacaron que no es necesario solicitar cita previa para realizar la verificación de datos, lo que permite una atención más rápida en las oficinas del Saime. El procedimiento se encuentra disponible en todo el territorio nacional.

Asimismo, se reiteró que el trámite no tiene costo, por lo que los usuarios pueden acudir directamente a las sedes habilitadas.

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