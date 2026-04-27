Aumento salarial en semana decisiva: gremio de automercados habla de ajuste escalonado

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La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa) estima que, ante la proximidad del anuncio del Ejecutivo del incremento salarial, habrá una mezcla entre el ajuste del salario mínimo y del ingreso; y que el sector registrará un crecimiento mayor en 2026.

El presidente de Ansa, Italo Atencio, señaló que el sector privado tiene un salario mínimo que está por encima del salario mínimo oficial, y unos ingresos igualmente por encima, probablemente en la mayoría de las empresas privadas.

Estima que habrá una mezcla entre ajuste del salario mínimo y aumento de los ingresos, un ajuste responsable, "pensamos que en este momento nos conviene porque no queremos que sea un aumento que se convierta en sal y agua, sino que efectivamente sea un incremento del poder de compra de los venezolanos".

Destacó que “cuando se sume el salario y los bonos, esté en una banda entre $ 70 y $ 100 mensuales y que sea el primero de un aumento progresivo de los ingresos. Pensamos que es preferible que sea progresivo, sostenible, a que sea de un solo golpe, no sostenible”.

Aumento de precios tras el incremento salarial

Respecto al incremento de precios de los productos tras el incremento salarial, Atencio señaló que el gremio descubrió una fórmula en Venezuela para que los precios se regulen, que consiste en más marcas, más comercios y un mejor ingreso para el trabajador.

Foto: José Félix Lara

Expresó que el consumidor sabe dónde comprar, a qué precio pagar; y dónde no comprar ya qué precio no pagar. Si se le dan más opciones, decidirá por la mejor.

“Creo que hay que esperar que este aumento de los ingresos de manera responsable traiga como resultado un mejor poder de compra para los venezolanos, y a eso estamos apostando todos”, afirmó.

Crecimiento del sector de supermercados

Atencio señaló que en los meses de enero, febrero, marzo y abril hubo movimientos económicos y sociales en el país y el sector de Ansa tuvo crecimiento en medio de esos movimientos, que se mide por el número de tiendas que se abrieron, remodelaron o cambiaron el modelo de negocio este año.

“Hasta el viernes de la semana pasada hubo 17 tiendas nuevas en Venezuela, supermercados que abrieron, remodelaron o cambiaron de modelo de negocio”, detalló.

Manifestó que en enero de 2026 la venta de unidades o tiendas creció 24 % en comparación con enero de 2025; febrero tuvo 2 % menos que febrero del año anterior, pero marzo estuvo 10 % arriba, situación también ocurre en abril. “Si consolidamos la cifra se ubica en un crecimiento en unidades del 13 % en relación al año 2025 y 4 % en tiendas”.

Enfatizó que el sector de supermercados actualmente abre tiendas, crece en unidades, se moderniza, “en medio de algunos temas que tenemos o necesitamos, como oportunidades de mejora, por ejemplo, financiamiento bancario, revisar la carga fiscal por lo que hicimos un documento con propuestas que entregamos al Ejecutivo sobre un sistema fiscal moderno, competitivo y eficiente”.

Perspectivas del sector de supermercados para 2026

Comentó que en 2026 es probable que el número de tiendas abiertas en Venezuela se ubique en 50, en comparación con las 66 abiertas el año pasado, en distintos formatos.

Destacó que se acercaron inversionistas de otros países a explorar el mercado venezolano de supermercados, un mercado interesante con un consumidor aspiracional.

Respecto a la reanudación de relaciones con Estados Unidos, Italo Atencio indicó que “la apertura de relaciones con Estados Unidos seguramente traerá algunos productos nuevos a Venezuela, que no tenemos, privilegiando siempre la producción nacional y un crecimiento que nuestro sector se está preparando para recibir”.

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