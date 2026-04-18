Conoce el procedimiento de certificación de fe de vida para pensionados y jubilados del MPPS: detalles

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El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) activó el proceso de certificación de fe de vida y actualización de datos correspondiente al año 2026.

Dicho operativo está dirigido a jubilados, pensionados por discapacidad y sobrevivientes, con el fin de mantener al día la base de datos institucional y asegurar la continuidad de los pagos.

El procedimiento forma parte de las jornadas administrativas regulares del sector salud, en las que se verifica la situación de los beneficiarios del sistema de pensiones y se actualiza su información personal y de contacto.

Fechas, horario y lugar del operativo

El censo de fe de vida se realizará durante casi dos meses en todo el país, con atención en horarios establecidos por el MPPS:

Fecha de inicio: 04 de mayo de 2026

Fecha de cierre: 30 de junio de 2026

Horario: 8:30 am a 3:30 pm

Lugar: Direcciones Estadales de Salud (DES) correspondientes

Los beneficiarios deberán acudir a la sede asignada según su estado de residencia para completar el trámite.

Beneficiarios incluidos en el proceso

El llamado abarca a distintos grupos dentro del sistema de pensiones del MPPS. Entre ellos se encuentran:

Jubilados del sector salud

Pensionados por discapacidad

Pensionados sobrevivientes

Las autoridades señalaron que el operativo incluye a todos los beneficiarios, incluso aquellos registrados en distintas direcciones estadales.

Requisitos y situaciones especiales

Para cumplir con la certificación de fe de vida, los usuarios deben presentar documentación básica y atender casos particulares según su condición.

Recaudos principales:

Copia de la resolución de jubilación (si está disponible)

Cédula de identidad vigente

Casos especiales:

Personas con discapacidad: un familiar debe notificar en la DES para visita social

Centros alejados: la información se procesa de forma manual

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