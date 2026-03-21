Cuenta para niños en Venezuela: banco anuncia jornada especial este sábado, sepa más

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El Banco Mercantil realizará este sábado 21 de marzo una jornada especial en Caracas para facilitar la apertura de cuentas de ahorro para niños.

La actividad se llevará a cabo en el Centro Sambil La Candelaria, en horario de 10:00 am a 5:00 pm, con atención directa a padres y representantes interesados.

Esta iniciativa busca promover la educación financiera desde temprana edad. Los niños que tengan al menos 9 años y estén cedulados podrán acceder a una tarjeta de débito, lo que les permitirá utilizar plataformas digitales del banco y gestionar su dinero de forma práctica.

Requisitos para la apertura

Para participar en la jornada, es necesario presentar ciertos documentos tanto del representante como del menor:

Del representante:

Cédula de identidad (original y copia)

RIF vigente

Autorización judicial (en caso de representantes legales)

Del menor:

Documento de identidad (cédula o pasaporte)

Partida de nacimiento

Recomendaciones para asistir

Las autoridades recomiendan acudir con todos los recaudos completos para agilizar el proceso durante la jornada, esto permitirá realizar el trámite en un solo día sin inconvenientes.

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