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Informan sobre pagos para empleados públicos: pensionados y jubilados entre los beneficiarios

Estos pagos y bonificaciones representan un alivio para muchas familias venezolanas.

Por Jessica Molero
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 09:58 am
Informan sobre pagos para empleados públicos: pensionados y jubilados entre los beneficiarios
Foto: Cortesía

La Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre anunció este jueves la ejecución de múltiples pagos para trabajadores públicos correspondientes a la segunda quincena de marzo, así como una serie de bonificaciones y beneficios sociales que ya se encuentran disponibles en el Sistema Patria para miles de servidores y pensionados del sector estatal.

Detalles de nóminas y beneficios disponibles

Según el comunicado oficial, los empleados públicos recibirán a través del Sistema Patria las siguientes partidas económicas:

  • Segunda quincena de marzo
  • Pensionados y jubilados
  • Bono vacacional
  • Bono de manutención
  • Honorarios profesionales
  • Liquidaciones
  • Cestaticket

Estos pagos se ejecutan de manera progresiva y están dirigidos tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, quienes también ven reflejados sus beneficios en la plataforma digital.

El Sistema Patria se mantiene como la principal plataforma de distribución de estos recursos. 

A través de la billetera digital y el monedero electrónico, los beneficiarios pueden verificar la acreditación de sus pagos y bonos. Las notificaciones suelen llegar vía mensaje de texto o a través de la aplicación vinculada a la plataforma.

Pensionados y jubilados también reciben apoyo adicional

En el caso de los pensionados y jubilados, además de la pensión regular, se incluyen bonificaciones que pueden elevar significativamente el ingreso mensual total. 

Recomendaciones para consultar pagos

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios:

  • Revisar la billetera digital del Sistema Patria regularmente.
  • Activar notificaciones en la aplicación vinculada.
  • Confirmar que sus datos personales estén actualizados en la plataforma.

Esto permite verificar oportunamente si los pagos ya fueron acreditados o si se requiere alguna acción adicional por parte del trabajador o pensionado.

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