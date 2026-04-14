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Ministerio de Salud convoca: jubilados y pensionados deben actualizar la fe de vida hasta esta fecha

Este procedimiento forma parte de los controles administrativos habituales para el personal retirado del sector salud.

Por Jessica Molero
Martes, 14 de abril de 2026 a las 03:00 pm
Ministerio de Salud convoca: jubilados y pensionados deben actualizar la fe de vida hasta esta fecha
Foto: Cortesía

El Ministerio de Salud anunció la puesta en marcha del proceso de actualización de la certificación de fe de vida dirigido a jubilados y pensionados del sector, como parte de la verificación administrativa de su nómina. 

Dicho operativo se desarrollará entre el 4 de mayo y el 30 de junio de 2026, con atención organizada por terminal de cédula.

Este procedimiento busca mantener actualizados los registros de los beneficiarios y garantizar la continuidad de los pagos y beneficios asociados al sistema de pensiones del sector salud en Venezuela.

La jornada de actualización se realizará durante casi dos meses, bajo un cronograma establecido por el ministerio. Los jubilados y pensionados deberán asistir en las fechas asignadas según el número final de su cédula de identidad.

Período de atención:

  • Inicio: 4 de mayo de 2026

  • Cierre: 30 de junio de 2026

Cronograma por terminal de cédula

Para organizar la atención y evitar aglomeraciones, el Ministerio de Salud estableció el siguiente esquema semanal:

  • Lunes: 0 y 9

  • Martes: 1 y 8

  • Miércoles: 2 y 7

  • Jueves: 3 y 6

  • Viernes: 4 y 5

Los beneficiarios deberán acudir el día que corresponda a su terminal de cédula.

¿Dónde se realiza el trámite?

Los pensionados y jubilados deben acudir a la dirección estadal de salud que les corresponda según su ubicación. Allí se llevará a cabo la verificación de datos y la actualización de la fe de vida.

Requisitos para jubilados y pensionados

Para completar el proceso, los participantes deberán presentar documentación básica de identificación:

Jubilados y pensionados:

  • Cédula de identidad laminada (vigente)

Pensionados por sobrevivencia (niños, niñas y adolescentes):

  • Copia de partida de nacimiento

  • Constancia de estudios vigente

  • Cédula de identidad laminada del pensionado autorizado o tutor

La actualización de la fe de vida es un requisito que permite verificar la situación de los beneficiarios y mantener la base de datos institucional actualizada. 

Las autoridades recomiendan a los usuarios asistir puntualmente en la fecha asignada para evitar retrasos o inconvenientes en el registro.

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