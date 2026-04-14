Ministerio de Salud convoca: jubilados y pensionados deben actualizar la fe de vida hasta esta fecha

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El Ministerio de Salud anunció la puesta en marcha del proceso de actualización de la certificación de fe de vida dirigido a jubilados y pensionados del sector, como parte de la verificación administrativa de su nómina.

Dicho operativo se desarrollará entre el 4 de mayo y el 30 de junio de 2026, con atención organizada por terminal de cédula.

Este procedimiento busca mantener actualizados los registros de los beneficiarios y garantizar la continuidad de los pagos y beneficios asociados al sistema de pensiones del sector salud en Venezuela.

La jornada de actualización se realizará durante casi dos meses, bajo un cronograma establecido por el ministerio. Los jubilados y pensionados deberán asistir en las fechas asignadas según el número final de su cédula de identidad.

Período de atención:

Inicio: 4 de mayo de 2026

Cierre: 30 de junio de 2026

Cronograma por terminal de cédula

Para organizar la atención y evitar aglomeraciones, el Ministerio de Salud estableció el siguiente esquema semanal:

Lunes: 0 y 9

Martes: 1 y 8

Miércoles: 2 y 7

Jueves: 3 y 6

Viernes: 4 y 5

Los beneficiarios deberán acudir el día que corresponda a su terminal de cédula.

¿Dónde se realiza el trámite?

Los pensionados y jubilados deben acudir a la dirección estadal de salud que les corresponda según su ubicación. Allí se llevará a cabo la verificación de datos y la actualización de la fe de vida.

Requisitos para jubilados y pensionados

Para completar el proceso, los participantes deberán presentar documentación básica de identificación:

Jubilados y pensionados:

Cédula de identidad laminada (vigente)

Pensionados por sobrevivencia (niños, niñas y adolescentes):

Copia de partida de nacimiento

Constancia de estudios vigente

Cédula de identidad laminada del pensionado autorizado o tutor

La actualización de la fe de vida es un requisito que permite verificar la situación de los beneficiarios y mantener la base de datos institucional actualizada.

Las autoridades recomiendan a los usuarios asistir puntualmente en la fecha asignada para evitar retrasos o inconvenientes en el registro.

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