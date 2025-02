Niños pueden practicar deportes gratis en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En Caracas hay diversas instituciones donde los niños pueden realizar actividades deportivas a bajo costo o gratis, en distintas disciplinas deportivas como fútbol, beisbol, natación, karate; entre otras.

La Asociación Cristiana de Jóvenes Ymca, (Young Men’s Christian Association, por sus siglas en inglés) es un movimiento juvenil, que en sus instalaciones imparten clases de natación, futbol, futbolito, softbol, kikimbol femenino, beisbol menor, basketbol.

Es una de las mayores y más antiguas ONG, que tiene varias instalaciones en Caracas, como en Catia, San Martín, San Bernardino; entre otros.

Para obtener información sobre el costo de las clases en cada disciplina, los interesados deben acudir a las instalaciones.

En el Ymca las escuelas de fútbol y futbolito son para niños de cuatro a 18 años, el sóftbol es para categoría adulta. De lunes a viernes funciona la escuela de beisbol menor, para niños de seis a 18 años.

Además, la escuela de kikimbol para muchachas de 12 a 18 años funciona en el campo de softbol; la escuela de basquetbol es para chicos de seis a 18 años. También, Ymca brinda clases de natación.

Un usuario que reservó su identidad, señaló que para recibir las clases de natación se debe aportar una colaboración de $ 10 mensuales, las clases de las demás disciplinas son gratis.

En el Parque Naciones Unidas los niños pueden tomar clases de diferentes disciplinas deportivas a bajo costo. Los deportes que se practican en este parque son: natación, futbolito, baloncesto, futbol sala, voleibol, escalada, waterpolo, nado sincronizado, karate.

El usuario del parque, Carlos Domínguez, indicó que practica natación en las instalaciones. “Hay cinco clubes de natación en el Parque Naciones Unidas, uno se inscribe en un club y paga $ 10 mensuales. El parque le vende a uno el horario del equipo”, aseguró.

Añadió que los interesados deben acercarse a las oficinas para conocer las mensualidades de las disciplinas.

En el Cocodrilos Sports Park imparten clases de futbol para niños, en las categorías sub 8, sub 9, sub 10, sub 11.

Deportes de contacto y otras disciplinas para niños a bajo costo

En el Instituto Nacional de Deportes (IND) se practican diferentes disciplinas deportivas, en las cuales pueden participar niños: karate, natación, gimnasia.

José Cortez indicó que practica natación en el IND. “Los niños reciben clases de natación desde tres años en adelante. Yo soy adulto y nado allí por $ 10 semanales, no sé cuánto pagan los niños”.

En el Gimnasio José Joaquín Papá Carrillo los niños pueden tomar clases de deportes de contacto como boxeo, karate, taekwondo; entre otros; además, clases de natación.

En el Papá Carrillo funciona la escuela de natación Alberto Figueredo, en la cual los niños pueden ingresar desde un año de edad hasta 14 años.

Los horarios son martes y jueves y miércoles y viernes de 1:00 pm a 2:00 pm, de 2:00 pm a 3:00 pm y de 3:00 pm a 4:00 pm; los sábados de 11:00 am a 12:00 m, 12:00 m a 1:00 pm, de 1:00 pm a 2:00 pm. Información por el 0212-2374354.

