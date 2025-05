Muere el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica a los 89 años

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este martes, falleció José 'Pepe' Mujica, exmandatario uruguayo, a la edad de 89 años. Así lo confirmó el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. En 2024, había revelado que padecía cáncer de esófago.

"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", expresó el mandatario.

Hace pocos días, Mujica pidió a la prensa que lo "dejaran tranquilo", pues dijo estar "muriéndose".

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso".

El exmandatario optó por no continuar con tratamientos médicos, afirmando que, "el cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada... No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta".

Tras su mandato, Pepe Mujica era referencia de la izquierda latinoamericana, por lo que constantemente era consultado sobre el panorama político de la región, sobre todo por países que son gobernados por esa corriente política.

