Brasil: padre de Neymar arremete contra el Santos en medio de una posible renovación

La relación entre Neymar Jr. y el Santos de Brasil, que se reactivó en febrero pasado con un contrato de solo cinco meses, está en la cuerda floja. El acuerdo, diseñado como una colaboración puntual, generó entusiasmo entre los hinchas y tuvo un impacto positivo en la economía del club.

"¿El Santos tiene condiciones para acoger a Neymar y seguir con él? En estos cinco meses, todo bien, hicimos de todo para ayudar al club para no generarle gastos, e hicimos nuestra parte. Al contrario: trajimos ingresos”, declaró el padre de Neymar.



Solidaridad por encima de lo contractual

El regreso de Neymar al Santos fue motivado principalmente por motivos solidarios y estratégicos, más que por intereses económicos o deportivos a largo plazo. “Vinimos a demostrar solidaridad al Santos en ese momento, porque el club necesitaba ayuda y un impacto positivo para atraer patrocinadores y apoyadores”, explicó su padre.

La familia Neymar asumió todos los riesgos asociados con este retorno, dejando claro que no existía un compromiso prolongado ni una garantía de continuidad más allá del contrato actual.



El protagonista de esta polémica, Neymar Jr, ha sido cauteloso respecto a su futuro inmediato. En declaraciones recientes, expresó claramente su postura

“Todavía no lo sé. Voy a dejar de responder todas las preguntas sobre este tema hasta que termine el partido del día 12. De verdad, no voy a responder más sobre este tema. Ya dije que todavía no lo sé. No sirve de nada que me lo pregunten otra vez dentro de tres días, porque la respuesta será la misma. Solo voy a decidir eso después del día 12”, afirmó

