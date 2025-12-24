Patinaje a bajo costo: pistas en Massachusetts operarán con horario especial este 24 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La disponibilidad de espacios para el patinaje sobre hielo en el estado de Massachusetts se ha expandido mediante una red de pistas gestionadas por el Departamento de Conservación y Recreación (DCR) y grupos locales.

Estas alternativas buscan reducir la carga económica de las actividades de invierno, permitiendo que el público acceda a los recintos sin costo alguno o pagando únicamente por el alquiler de los equipos necesarios, lo que facilita la participación de los ciudadanos en deportes estacionales.

Circuitos en Jamaica Plain y North End

Una de las locaciones con mayor demanda es la Kelly Outdoor Rink, situada en Jamaica Plain, la cual permite el ingreso libre y mantiene un costo de alquiler de patines cercano a los 3 dólares.

Asimismo, en el North End, la pista Steriti Memorial Rink funciona como una instalación cubierta con entrada gratuita y servicios de alquiler por aproximadamente 5 dólares. Ambos puntos son estratégicos por su cercanía a las rutas del transporte público de la MBTA, permitiendo el flujo constante de usuarios de diversos sectores.

Respecto a la disponibilidad de estos centros, la analista Rosanna Marinelli señaló:

"Massachusetts ofrece varias pistas públicas y comunitarias que son perfectas para familias y amigos con presupuesto limitado".

Oferta en Brighton y Cambridge

La infraestructura recreativa incluye también a Brighton, donde la pista Reilly Memorial Rink dispone de horarios específicos sin costo durante los fines de semana.

En Cambridge, específicamente en Kendall Square, se ubica el Skate @ Canal District; aunque este recinto maneja una entrada para adultos de 6 dólares, el monto permanece por debajo de los estándares de las pistas comerciales privadas de la región.

Las autoridades encargadas de estos espacios recomiendan a la población verificar los horarios de uso público, dado que las instalaciones suelen ser compartidas con ligas de hockey y programas de entrenamiento. Las pistas cuentan con servicios básicos y áreas de calefacción para los asistentes, operando bajo un esquema que prioriza la integración comunitaria en espacios abiertos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube