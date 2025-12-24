¡Genio fuera del terreno! Shohei Ohtani culmina sus estudios con honores en Japón

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, culminó finalmente sus estudios de ingeniería en una prestigiosa universidad de su natal Japón.

El pelotero más mediático de los últimos años, y el segundo con el mayor contrato en la historia en la MLB, también destacó al sorprender a sus tutores debido al alto nivel intelectual mostrado durante su periplo universitario.

Cabe destacar que Ohtani ha sido visto como un modelo a seguir en la sociedad japonesa, no solo por su desempeño deportivo, sino por su disciplina académica.

La figura de Ohtani cada vez más presente en la vida universitaria japonesa

En tal sentido, a partir de 2026, la figura del pelotero de 31 años se integrará formalmente en el ámbito académico. El libro de texto de inglés titulado "SUNRISE JAPAN", editado por la firma Nagumodo, incluirá la historia de Ohtani, y se espera que este material sea implementado en los programas de estudio de 100 universidades niponas.

El contenido educativo se centra en una entrevista realizada a distancia en 2022, periodo en el que el jugador pertenecía a los Angels. Tsuyoshi Chiba, profesor emérito de la Universidad Chung-Yu de Ciencia y Tecnología de Cine y Televisión en Taiwán, ha liderado el proceso de edición de este material.

¿Cómo fue el proceso editorial del libro?

La creación de este recurso educativo tomó cuatro años de planificación. El profesor Chiba, de 79 años y originario de la misma prefectura que Ohtani (Iwate), explicó la motivación detrás de este proyecto.

"Quiero inspirar el interés de los estudiantes por aprender inglés incorporando temas de actualidad. El béisbol también es mi afición; revitaliza a Japón", declaró Chiba.

El editor calificó la gestión de licencias fotográficas con las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y el seguimiento de la carrera del jugador como un trabajo complejo. Sobre la labor de actualización constante, Chiba afirmó que "fue tan arduo como escribir una novela".

El libro de texto ha sido actualizado para reflejar los hitos recientes de Ohtani, incluyendo su contrato de 700 millones de dólares, el triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y el récord de 50 jonrones y 50 bases robadas en 2024.

