Benjamin Rausseo anuncia una pausa en la política: Me siento bataqueado pero no derrotado

El empresario, político y abogado Benjamín Rausseo, anunció este viernes una pausa en la política a través de sus redes sociales.

Rausseo, también conocido como el Conde, a través de su cuenta en la red social Tik Tok, difundió un video en el que anuncia una pausa en la "lucha política" de los "últimos tres años".

Además de afirmar que tras los últimos procesos electorales se siente"bataquiado", sin embargo, destacó que no se siente "derrotado".

De acuerdo con Rausseo, se dirigió a todos sus seguidores en la mencionada plataforma desde su primera inversión, el 'Guácharo Resort' en Punta de Mata, estado Monagas.

"Con todo lo que ha pasado en estos tres años que he dedicado a la lucha politica me siento en este momento bataquiado, bataquiado, bataquiado", aseguró.

Asimismo, enfatizó que no está "derrotado" y anunció que "a partir de este momento voy a tomar una pausa en la politica, me canse de luchar con esta politica".

Agregó Rausseo que "esta politica no es la que yo sueño, yo quiero una politica de respeto, donde hayan nuevos líderes, con nuevos ideales y que sean esuchados y no sean apartados como gente enferma con algo contagioso porque pensamos distinto, eso no es asi".

En este sentido el empresario señaló que "por eso he decidido comenzar de cero", sin embargo, destacó que "arrancar de cero, cero no es", aunque reiteró que "esta ha sido una de las experiencias más duras que yo he vivido no les voy a negar".

"Si me deprimí, sí me sentí mal, sí me hicieron mucho daño los ataques", puntualizó Rausseo.

"Yo tengo la fuerza para arrancar de cero, voy a arrancar de cero como empresario porque yo se producir, yo tengo toda la vida produciendo, puedo empezar de cero como abogado porque para eso estudié, puedo empezar de cero como cantante, como compositor o con mi personaje que es el Conde del Guácharo que sigue vivo y latente, el Conde del Guácharo me dio todo lo que yo soy y ese conde es de toda Venezuela", aseguró.

Reiteró que está "bataquiado pero no derrotado", asimismo agradeció a quienes lo apoyaron durante estos tres años en el proyecto de carrera política.

