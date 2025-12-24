Zelensky propone plan de paz para detener la guerra con Rusia: León XIV pide tregua navideña

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, presentó este miércoles los detalles de un nuevo plan de paz de 20 puntos, negociado con la administración de Donald Trump.

El documento ya fue enviado a Moscú y busca congelar los combates en las líneas actuales, planteando la creación de zonas seguras sin presencia militar, informó CNN.

Aunque el texto reduce exigencias de versiones anteriores, el mandatario reconoció que aún existen fuertes desacuerdos con Rusia, especialmente sobre quién debe controlar el Donbass.

Mientras EEUU propone soluciones intermedias como zonas económicas libres, el Kremlin insiste en que Ucrania abandone totalmente las regiones ocupadas, lo que mantiene el resultado de la negociación en incertidumbre.

Cambios clave en la propuesta

A diferencia de borradores anteriores, este plan elimina la obligación de que Ucrania renuncie a la OTAN y descarta que se reconozca oficialmente a los territorios ocupados como parte de Rusia.

Además, ya no se exige que las tropas ucranianas se retiren de las áreas que aún defienden en Donetsk, aunque se admite que podrían ceder un 20% de su presencia en zonas específicas para crear franjas de paz.

Vigilancia y reconstrucción

Para asegurar que se cumpla el fin de los combates, se propone usar tecnología espacial para vigilar la frontera y desplegar fuerzas internacionales de paz.

En el aspecto económico, el plan incluye un fondo de hasta 200.000 millones de dólares para reconstruir energía e infraestructura, además de un camino claro para que Ucrania entre a la Unión Europea.

Energía nuclear y ayuda humanitaria

Sobre la central nuclear de Zaporiyia, el plan sugiere una administración compartida entre Ucrania, EEUU y Rusia, aunque Zelensky aclaró que no aceptará órdenes directas de Moscú en la planta.

También se propone un intercambio total de prisioneros, el regreso de niños trasladados a Rusia y la organización de elecciones presidenciales en Ucrania una vez firmado el acuerdo.

El Papa lamenta el rechazo a la tregua

En el Vaticano, el papa León XIV expresó su tristeza ante la negativa de Rusia de realizar una pausa en los combates por Navidad.

El pontífice pidió a todos los países en guerra detener las armas durante al menos 24 horas el 25 de diciembre como un gesto de humanidad, recordando que incluso en lugares como Gaza la situación es crítica para celebrar estas fechas.

Durante sus declaraciones, el Papa mostró especial preocupación por la situación en la Franja de Gaza. Tras conversar con el párroco local, el argentino Gabriel Romanelli, León XIV lamentó las enormes dificultades que enfrentan para celebrar las fiestas en medio de la precariedad.

Este miércoles, el Papa encabezará su primera misa de Nochebuena desde el inicio de su mandato. Se espera que durante su mensaje tradicional del jueves vuelva a exigir acciones reales para detener los conflictos internacionales y aliviar el sufrimiento de las víctimas en las zonas de guerra.

