Nueva jornada de Corpoelec en Carabobo este 9 de agosto: estarán en los 14 municipios

Este sábado se realizará una nueva jornada de atención integral de Corpoelec para los ciudadanos del estado Carabobo.

El minsiterio de Energía Eléctrica informó este viernes que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) llevará a cabo una jornada de atención integral y personalizada en todos los municipios del estado Carabobo.

Asimismo, resalta que brindarán asesoría personalizada a usuarios comerciales y residenciales, además de los siguientes servicios:

Orientación para la actualización de datos

Consulta de deudas

Recepción de reclamos

Verificación de estatus del servicio

Pago de facturas a través de punto de venta

En este sentido, resalta el ministerio de Energía Eléctrica que los puntos de atención de Corpoelec estarán habilitados entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

¿Dónde estarán ubicados?

Municipio Montalbán

Avenida Miranda, sector Las Mercedes.

Municipio Libertador

Casco Central de Tocuyito, Panadería Trigus.

Municipio Carlos Arvelo

CIAU Central Tacarigua. Calle El Progreso, sede Nro. 45, diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana, parroquia Tacarigua.

CIAU Güigüe. Edificio Elsimar, calle Arvelo, No. 40, locales A y B, parroquia Güigüe.

Municipio Guacara

CIAU Alianza Mall. Centro Comercial Alianza Mall, sector El Nepe, local A-21, entrada de la Urb. Ciudad Alianza.

CIAU Guacara, ubicado en el local número 44, avenida Bolívar, cruce con calle Briceño Méndez, parroquia Diego Ibarra, municipio Guacara.

Municipio Diego Ibarra

Avenida San Diego de Tovar, Barrio 19 de Abril, parroquia Mariara.

Municipio Puerto Cabello

CIAU Consolidado. Centro Comercial Consolidado, planta Alta y Baja, Local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad.

CIAU Guaicamacuto. Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, ubicado en la Urbanización Cumboto Norte, avenida Salomón, parroquia Juan José Flores.

Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad.

Municipio San Diego

CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno.

Municipio San Joaquín

Avenida Bolívar, cruce con calle Santander, número 40, parroquia San Joaquín.

Municipio Valencia

Centro Comercial Centro Comercial, Urbanización Prebo (Stand).

CIAU Valencia I. Centro Comercial Valencia Centro, locales 21 y 22, calle Cantaura con Soublette, parroquia Candelaria.

CIAU Prebo II. Centro Comercial Prebo, urbanización Prebo 1, avenida 107-B, nivel planta, parroquia San José.

CIAU Plaza. Centro Comercial Centro Piazza. Urbanización El Parral, nivel Neptuno, local 11, parroquia San José.

CIAU Torre 4. Edificio Torre 4, planta baja, avenida Cedeño con calle Montes de Oca, parroquia San José.

CIAU Valencia III. Urbanización La Isabelica, sector 6, avenida Espiga de Oro, calle número 5, al lado de Ipostel, parroquia Rafael Urdaneta.

Municipio Miranda

Centro Cívico Miranda. Calle Girardot, entre Carabobo y Sucre, sector El Playón (Stand).

Municipio Bejuma

CIAU Bejuma. Edificio Palermo, planta baja, avenida Bolívar con calle Piar.

Municipio Naguanagua

CIAU Vía Veneto. Centro Comercial Vía Veneto, nivel estacionamiento, locales M5 y M6, avenida Mañongo con calle Salvador Feo La Cruz.

CIAU Naguanagua. Centro Comercial El Dorado, entre avenida Bolívar y prolongación del cementerio Guayabal.

Municipio Juan José Mora

CIAU Morón. Calle San José con calle Miranda, diagonal a la Casa de la Cultura, edificio Corpoelec, parroquia Juan José Mora.

Municipio Los Guayos

CIAU Los Guayos. Centro Comercial Profesional Los Guayos, planta baja, local #4, calle Bruzual.

