Pagos en la billetera Patria: bonos y montos activos este 9 de octubre

Durante este jueves 9 de octubre, el Sistema Patria mantiene activos una serie de bonos y montos que otorga a través de su billetera digital.

Los pagos son parte de los beneficios que corresponden al mes en curso y que llegan a ciertos registrados en los programas sociales.

¿Cuáles son los bonos y montos activos este 9 de octubre?

En las últimas horas, se inició la entrega del bono "Beca Universitaria", a través del sistema del Carnet de la Patria.

Según precisó el Canal Patria Digital, el monto otorgado es de 1.012,50 bolívares o $ 5,34 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

"Monedero Patria: Crédito por Bs. 1.012,50 por concepto Beca Universitaria (octubre de 2025)", es el mensaje que llega a los beneficiarios.

De igual modo, la plataforma digital también entrega el bono 100% Amor Mayor a los pensionados.

Sobre el monto de este pago para los adultos mayores, se sabe que otorgan 130,00 bolívares, lo mismo que el salario mínimo en Venezuela.

" A todos los beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, tanto a los nuevos como a los que ya lo reciben, les llegará el mensaje de texto: "FELICITACIONES. Ha sido beneficiado con la PENSIÓN AMOR MAYOR enviada por el presidente Nicolás Maduro".

Los abuelos y abuelas de la Patria deben acceder a www.patria.org.ve para recibirla, posteriormente ir a la opción "Protección Social" en la sección «Inicio» y aceptar este beneficio.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta "100% Amor Mayor".

¿Cómo cobrar los bonos?

Inicia sesión en el Sistema Patria.

Dirígete a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".

