Arranca pago de bonificación para adultos mayores este 7 de octubre: monto abonado en el Sistema Patria

El Gobierno Nacional, por medio del Sistema Patria, ha iniciado el pago de una nueva bonificación especial dirigida a los adultos mayores y pensionados del país.

La asignación, que busca ofrecer un respaldo económico a este sector de la población, comenzó a ser distribuida a partir de este martes 7 de octubre.

100% Amor Mayor correspondiente a octubre 2025, se entrega como parte de la estrategia social del Estado para mitigar el impacto de la situación económica en los hogares venezolanos.

Los beneficiarios deben estar debidamente registrados en la Plataforma Patria para recibir esta bonificación. .

Proceso de recepción y alerta de seguridad

La bonificación se abona de manera directa a los monederos digitales de los beneficiarios. El proceso de notificación y recepción es el habitual:

Notificación: Los beneficiarios reciben un mensaje de texto a través del número corto 67373 o por medio de la aplicación veMonedero. Aceptación: El usuario debe ingresar al Sistema Patria y aceptar la asignación para que los fondos se acrediten en su monedero. Transferencia: Los fondos pueden ser transferidos posteriormente a una cuenta bancaria personal para su disposición.

Las autoridades del Sistema Patria han emitido una alerta de seguridad para proteger a los adultos mayores:

"Se reitera a todos los beneficiarios que el Sistema Patria no solicita códigos ni contraseñas a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. La única vía segura para gestionar la bonificación es a través de la plataforma web o la aplicación oficial, evitando compartir datos sensibles con terceros para prevenir estafas y fraudes electrónicos."

