Pasaporte tramitado en países sin consulado: estos son los familiares que pueden retirarlo en Venezuela

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció nuevas disposiciones para el retiro de pasaportes tramitados entre el 28 de julio y el 14 de agosto de 2024.

El ente público hizo especial énfasis en dos aspectos clave: quiénes están autorizados para retirar el documento y cuáles son los requisitos que debe cumplir un familiar para hacerlo en nombre del titular.

Estas son las condiciones

Según información publicada en la cuenta oficial de Instagram del Saime, el titular del pasaporte podrá retirar personalmente su documento en la sede central del organismo en Caracas a partir del 21 de abril de 2025.

Sin embargo, si el titular no puede acudir, podrá autorizar a un familiar directo para realizar el retiro. Los familiares autorizados incluyen padres, madres, abuelos, hijos mayores de edad y hermanos.

Para que el familiar pueda retirar el pasaporte, es indispensable presentar un poder debidamente apostillado en el país de residencia del titular.

Debe tener esto en cuenta

El Saime advirtió que los poderes simples o no apostillados no tendrán validez en la República Bolivariana de Venezuela, por lo que no se permitirá el retiro del documento si no se cumple este requisito.

Adicionalmente, quienes acudan a retirar el pasaporte deberán cancelar un arancel correspondiente al resguardo del documento. Esta medida aplica especialmente para los venezolanos residentes en países sin representación diplomática, como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

El Saime reiteró su compromiso de garantizar la entrega de los pasaportes y exhortó a los usuarios a cumplir con los requisitos establecidos para agilizar el proceso.

