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¡Puntos de venta gratis! Banco venezolano confirma jornada: ubicaciones y horarios

La entrega de puntos de venta gratuitos permite que pequeños y medianos comerciantes accedan a herramientas tecnológicas sin costos iniciales.

Por Jessica Molero
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 03:00 pm
¡Puntos de venta gratis! Banco venezolano confirma jornada: ubicaciones y horarios
Foto: Cortesía

El Banco Exterior puso en marcha una jornada especial en distintas regiones de Venezuela para la entrega de puntos de venta sin costo

Dicha iniciativa está dirigida principalmente a comerciantes y emprendedores que buscan incorporar métodos de pago electrónicos en sus negocios sin realizar una inversión inicial en equipos.

La actividad se desarrollará durante varios días de mayo, con atención en diferentes agencias del país y horarios extendidos. El objetivo es facilitar el acceso a estos dispositivos, cada vez más necesarios en el comercio venezolano debido al crecimiento de las transacciones digitales.

Sedes habilitadas para la entrega

La jornada incluye múltiples agencias ubicadas en zonas estratégicas del territorio nacional, con el fin de abarcar a la mayor cantidad de usuarios posible. Entre las ciudades y oficinas participantes destacan:

  • Maracay (Plaza y Las Américas)

  • Valencia (Sucursal y Valencia Norte)

  • La Victoria

  • La Encrucijada

  • Guacara

  • Valle de la Pascua

  • Tinaquillo

  • Punto Fijo

  • Barquisimeto y Barquisimeto Oeste

Estas sedes funcionarán como puntos de atención para la solicitud y entrega de los equipos.

Fechas y horarios del operativo

La jornada se realizará en dos bloques principales para cubrir distintas regiones:

  • 12, 13 y 14 de mayo: atención de 08:30 am a 06:00 pm

  • 14 y 15 de mayo (Barquisimeto): atención de 08:30 am a 07:00 pm

 

Beneficios de los equipos de pago

Los puntos de venta ofrecidos durante esta jornada cuentan con funciones orientadas a mejorar la operatividad de los comercios. Entre sus principales ventajas se encuentran:

  • Procesamiento diario de pagos

  • Compatibilidad con tarjetas internacionales

  • Tecnología de pago sin contacto

  • Mayor agilidad en las transacciones comerciales

Los interesados pueden verificar la ubicación exacta de las agencias a través del portal oficial del banco, donde se encuentra disponible el listado completo de sedes participantes. También se habilitó un enlace para realizar la solicitud del servicio de manera digital, facilitando el proceso previo a la entrega.

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