¿Sabe cómo tramitar la licencia en Nueva York?: conozca los requisitos y costos

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La licencia de conducir es un requisito indispensable para circular en la ciudad de Nueva York. El proceso para obtenerla depende de la edad del solicitante, el tipo de vehículo que desea manejar, tipo de licencia,

El solicitante deberá pagar las tarifas oficiales y presentar la documentación requerida.

Los residentes del estado mayores de 16 años, deben comenzar por solicitar un permiso de aprendizaje para acceder a una licencia de conducir.

Existen varios tipos de licencias de conducir según el tipo de vehículo:

Motocicleta (Clase M o MJ)

Para conducir una motocicleta se requiere contar obligatoriamente una licencia clase M o MJ, o con un permiso de aprendizaje. Además, exige aprobar un examen teórico sobre normas de tránsito y vial específicas para motociclistas.

Entre los documentos que se aceptan se encuentran: pasaporte, identificación consular, licencia extranjera (vigente o vencida hace menos de 24 meses) y tarjeta de residencia permanente.

Precios de los permisos de aprendizaje

16 años: $ 85 (M) y $ 95 (MJ)

16 a 17 años: $ 81,25 (M) y $ 90,25 (MJ)

17 a 18 años o más: $ 93,75 (M) y $ 102,75 (MJ)

21 años o más: entre $ 68,75 y $ 72,50 (M) y de $ 77,75 y de $ 77,75 y $ 82,50 (MJ)

Licencias para automóviles (Clase D)

Para obtener esta licencia la edad mínima es de 18 años. El aspirante deberá acreditar residencia en Nueva York y presentar documentos que prueben su identidad, fecha de nacimiento y domicilio.

Licencia Comercial (CDL)

Esta licencia se requiere para manejar vehículos grandes como camiones, autobuses o limusinas. Para obtenerla se debe contar previamente con una licencia de conducir del estado (Clase D, E o C sin CDL).

Categorías de esta licencia:

Clase A: tractor-remolque

Clase B: camiones o autobuses de una sola unidad

Clase C: vehículos comerciales livianos, autobuses o limusinas

El examen para la licencia CDL se presenta exclusivamente en las oficinas del DMV. Los aspirantes deben aprobar un examen escrito específico de acuerdo al tipo de licencia, y cuesta $ 10.

Por reemplazar la licencia de conducir o un permiso de aprendizaje el usuario deberá pagar $ 17,50.

En caso de modificar datos, el trámite tiene un valor de $ 12,50.

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