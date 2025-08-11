Saren: conoce cuáles son los estados donde puede digitalizar sus documentos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) informó los pasos para digitalizar los documentos.

A través de su cuenta en Instagram, el Saren indicó cuáles son los pasos a seguir para digitalizar sus documentos sin requerir gestores.

Módulos para digitalizar documentos del Saren

De acuerdo con la publicación, las Notarías Públicas que se encuentran ubicadas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Zulia y el Distrito Capital tendrán un módulo disponible para digitalizar estos archivos físicos.

Solo debe dirigirse a uno de estos módulos y solicitar la conversión de estos archivos físicos a digital.

¿Cómo legalizar documentos ante el Saren?

Ingresa a la página del Saren (www.saren.gob.ve) Inicia sesión con la contraseña y usuario. Ingresa a la opción Registro Principal Hacer clic en Legalizaciones. Selecciona el Estado. Luego debe seleccionar el Registro y la Sede. Luego ingresa el documento a legalizar Ingresa los datos del documento. Adjunta los recaudos requeridos. Ingresa la cédula de identidad.

Una vez verificada la información seleccione Finalizar y luego Aceptar para completar la solicitud.

Luego debe descargar y pagar la planilla única bancaria a través de los canales digitales disponibles por el Saren.

Después de eso se te asignará un día para presentar tus recaudos en el registro seleccionado.

Una vez validada tu solicitud, recibirás en el correo electrónico el certificado de legalización, el cual tendrá cuatro elementos de seguridad.

Marca de Agua

Número de Planilla

Firma Electrónica

Y Código QR

