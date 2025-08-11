Asistencia de emergencia para pagar la renta en EEUU: conoce dónde y cómo pedir ayuda

Suscríbete a nuestros canales

Para quienes enfrentan dificultades para cubrir el pago del alquiler, existe una variedad de programas de asistencia de emergencia para el alquiler disponibles en todo el país.

Esta ayuda cubre no solo el alquiler atrasado, sino también servicios públicos y costos asociados, y se gestiona a nivel estatal o local, conforme a las reglas y requisitos específicos de cada jurisdicción. La información detallada sobre estos programas fue obtenida del portal oficial USA.gov.

Dónde y cómo solicitar asistencia para pagar la renta

Cada estado y comunidad administra sus propios programas de asistencia para ayudar a los inquilinos con necesidades urgentes. Para acceder a esta ayuda, se puede llamar al 211 para solicitar orientación o visitar el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), que facilita la búsqueda de programas estatales o locales disponibles.

Si no se encuentra un programa cercano o se requiere atención personalizada, HUD ofrece asistencia telefónica en español marcando 1-800-569-4287 (opción 5) o para personas con discapacidades auditivas al 202-708-1455.

Además, en caso de no calificar para ayudas gubernamentales, las agencias pueden referir a organizaciones comunitarias o sin fines de lucro que también brindan soporte para cubrir la renta atrasada.

Alcance y requisitos del programa de asistencia federal

Los programas de asistencia de emergencia para el alquiler están respaldados por fondos federales distribuidos a través de gobiernos locales y estatales.

Esta ayuda cubre hasta 18 meses de alquiler, incluyendo pagos pendientes desde marzo de 2020, además de servicios públicos como electricidad, gas, agua y otros gastos relacionados con la vivienda.

También puede incluir cargos razonables por mora, servicio de internet, costos de mudanza y otros gastos vinculados al alquiler. La elegibilidad depende de haber sufrido pérdidas económicas, reducido ingresos o gastos imprevistos vinculados a la pandemia.

Los hogares generalmente deben tener ingresos por debajo del 80% del ingreso medio del área y demostrar riesgo de inestabilidad habitacional. En muchos casos, los propietarios pueden solicitar la ayuda en nombre de los inquilinos, o estos últimos pueden hacerlo directamente.

Otros apoyos relacionados con vivienda y servicios básicos

Además del soporte para el pago del alquiler, existen programas gubernamentales que ofrecen ayuda para cubrir facturas de servicios públicos, asistencia alimentaria, beneficios por desempleo, y ayuda temporal en efectivo para familias necesitadas.

Para quienes enfrentan dificultades extremas, también hay servicios de asesoría de vivienda que llevan más de 50 años operando bajo la supervisión de HUD, proporcionando consulta y apoyo para tomar decisiones informadas sobre vivienda estable

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube