Seniat: con pocos pasos puedes declarar el IVA de manera online

Declarar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de manera online, es muy fácil.
Los venezolanos deben ingresar a la página web del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y seguir los pasos correspondientes.
Toda persona natural, jurídica, comunidades, consorcios, sociedades irregulares o sociedades de hecho, y toda entidad jurídica, deben pagar el impuesto correspondiente en el momento de recibir un bien o servicio.
Pasos para declarar el IVA en el sitio web del Seniat
- Ingresar a la página del Seniat (www.seniat.gob.ve).
- Hacer click en la pestaña correspondiente de Seniat en línea: Persona Natural o Persona Jurídica.
- Ingresar con su usuario y clave.
- En el menú del lado izquierdo, seleccionar Proceso Tributario.
- Seleccionar allí Declaración IVA.
- Elegir el tipo de declaración a realizar (Declaración Regular, Declaración Sustitutiva, Declaración Sustitutiva por fiscalización).
- Establecer el mes y año a declarar y presionar continuar.
- Ingrese la información solicitada, según las compras y ventas realizadas en cada mes.
- Incluir los Créditos Fiscales, es decir, las compras; estas deben estar debidamente respaldadas y solo se puede incluir la adquisición o compra de bienes y servicios necesarios para la realización de una actividad comercial o productiva.
