Sepa cómo participar por un Smart TV de 55” recargando tu línea Movistar: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios de Movistar en modalidad prepago pueden optar por uno de los ocho televisores Smart TV de 55 pulgadas que la empresa sorteará próximamente.

La dinámica es sencilla: quienes acumulen 6.000 bolívares o más en recargas entran automáticamente en la promoción, sin necesidad de completar formularios ni registros adicionales.

La iniciativa busca premiar la fidelidad de los clientes activos y motivar el uso constante de la línea. Cada recarga suma para alcanzar el monto mínimo requerido, lo que permite que la participación se genere de forma automática dentro del sistema.

Requisito principal para participar

El único paso indispensable es alcanzar el monto acumulado de 6.000 bolívares en recargas durante el período vigente de la campaña. Una vez logrado, el usuario queda incluido en el sorteo de los ocho Smart TV de 55”.

Canales disponibles para recargar

Las recargas pueden efectuarse a través de distintas plataformas digitales y bancarias. Movistar promueve el uso de sus herramientas oficiales para garantizar que cada operación quede registrada correctamente.

Entre los canales habilitados se encuentran:

Aplicación móvil Mi Movistar.

Portal web Mi Movistar.

Servicios de banca en línea de diferentes entidades financieras.

Con esta campaña, la operadora no solo incentiva la recarga frecuente, sino que también ofrece un premio atractivo que apunta al entretenimiento familiar.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube