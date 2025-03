Shaw's Supermarket anuncia cierres y reubicación de empleados

Suscríbete a nuestros canales

CBS NEWS informó que el reconocido supermercado de Massachussetts y News Hampshire, Shaw's Supermarket, cerrará dos de sus sucursales.

Aunque la compañía no ha especificado la fecha de cierre, se sabe que la sucursal afectada de Massachusetts está en 7 Railroad Avenue, Gloucester, y la de New Hamsphire está en 20 forth Eddy Road, Concord.

"Cerrar una sucursal siempre será una difícil decisión, pero nos centramos en seguir ofreciendo los productos y servicios que nuestros clientes mas valoran" declaró el portavoz de Shaw's a WBZ-TV.

Oportunidades para sus Empleados

A pesar de los cierres, Shaw's ha asegurado que los empleados afectados tendrán oportunidad de ser reubicados en otras tiendas cercanas. La compañía se compromete a mantener a sus empleados dentro de la empresa ofreciéndole nuevas oportunidades laborales.

Esta medida busca mitigar el impacto de los cierres en los trabajadores y garantizar la continuidad de su empleo dentro de la cadena.

Contexto del mercado

Este anuncio se suma a la creciente tendencia de cierres en el sector de supermercados donde cadenas como Stop y Shop, competidor directo de Shaw's, también ha cerrado tiendas recientemente.

El cierre de ambas tiendas reflejan los desafíos de este sector y de la competencia de grandes cadenas, los cambios en los hábitos de consumo y el aumento de los costos operativos son algunos de los factores que influyen en estas decisiones.

La creciente popularidad de las compras en línea y la aparición de supermercados de bajo costo, también han contribuido a la presión sobre las cadenas tradicionales.

Se espera que en los próximos días, Shaw's supermarket proporcione mas información sobre las ubicaciones de los cierres y las fechas exactas.

