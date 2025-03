Southwest Airlines comenzará a cobrar por facturación de equipaje: Fecha

Suscríbete a nuestros canales

Durante décadas, Southwest airlines se ha diferenciado de sus competidores al ofrecer dos maletas facturadas gratuitas a todos sus pasajeros. Esta política se ha convertido en uno de los principales atractivos de la aerolínea, atrayendo a millones de viajeros que buscan ahorrar en costo de viaje.

El martes la aerolínea tomo la difícil decisión de cobrar una tarifa por maletas facturadas, esta nueva política comenzara a partir del 28 de mayo con los vuelos reservados.

"Tenemos una enorme oportunidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, atraer nuevos segmentos de clientes por los que hoy no competimos y volver a los niveles de rentabilidad que tanto nosotros como nuestros accionistas esperamos", dijo el director ejecutivo Bob Jordan en un comunicado.

Southwest también comento que las personas que no hayan alcanzado los niveles superiores de su programa de fidelidad Rapid Rewards, no hayan comprado un billete de clase ejecutiva o no tengan la tarjeta de crédito de la aerolínea tendrán que pagar por el equipaje registrado.

Razones detrás del cambio

La decisión de Southwest Airlines de cobrar por el equipaje facturado se debe a que en primer lugar, la aerolínea enfrenta una creciente presión financiera debido al aumento de los costos de combustibles y otros gastos operativos.

En segundo lugar, la competencia en la industria aérea es cada vez mas intensa y muchas aerolíneas ya cobran por el equipaje facturado, al adoptar esta nueva política, Southwest Airlines busca aumentar sus ingresos y mejorar su rentabilidad.

Impacto en los Viajeros

"¿Por qué seguiríamos volando con Southwest, si ahora solo serán los mismos vuelos?", dijo Howie Baker, un fiel viajero de Southwest de Thornton, quien afirmó que esta política distingue a la aerolínea. "Así que elegiremos la que sea más barata y la primera".

Clientes ya fieles como Sandra Smith y su marido están reconsiderando su decisión.

"Viajamos con frecuencia. Y casi siempre, reservamos con Southwest", dijo. "Probablemente eso cambie".

Hace menos de un año, la aerolínea con sede en Dallas anunció que estaba eliminando otra tradición, el sistema de embarque abierto que ha utilizado durante más de 50 años. Southwest Airlines espera comenzar a operar vuelos con pasajeros en asientos designados el próximo año.

