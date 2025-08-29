Taller gratuito de maquillaje artístico para niños en Caracas: fechas, horarios y lugar

Suscríbete a nuestros canales

Durante esta temporada de vacaciones escolares 2025, hay diferentes actividades para los más pequeños de la casa.

Una de estas actividades es un taller de maquillaje artístico gratuito para niños de diferentes edades en la ciudad de Caracas.

Taller de maquillaje artístico gratuito para niños

El Museo Arturo Michelena, junto a la Fundación Museo Nacional, difundieron a través de sus redes los detalles de esta actividad dirigida para niños de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.

Asimismo, resalta que se trata de "Un taller creativo para niñas y niños de 6 a 14 años, donde aprenderán a transformar su rostro con color, imaginación y diversión".

Horario, fecha y ubicación

De acuerdo con la información proporcionada, los interesados en participar de este taller gratuito, deben comunicarse al departamento de Educación.

Para ello disponen de los siguientes canales de comunciación:

Ubicación y fecha

Fecha: desde el lunes 01 al viernes 05 de septiembre de 2025

Horario: desde las 09:30 am hasta las 11:30 am

Dirección: Esquina Urapal, La Pastora, Sala Lastenia Tello, municipio Libertador de Caracas

Responsable: Johana González

