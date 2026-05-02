Tarjeta del Banco de Venezuela: guía para desactivar pago sin contacto en segundos

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Los clientes del Banco de Venezuela (BDV) pueden gestionar de forma rápida la opción de pago sin contacto en sus tarjetas de débito a través de la banca en línea, una función que permite activar o desactivar esta modalidad de pago según las necesidades del usuario.

Este ajuste forma parte de las herramientas de seguridad y control que ofrece la entidad financiera para sus usuarios en el sistema digital BDVenlínea.

Cómo desactivar el pago sin contacto en la tarjeta BDV

El proceso se realiza completamente en línea y solo requiere acceso a la plataforma oficial del banco. A continuación, los pasos detallados:

Acceso a la banca en línea

Ingresar a la página web del Banco de Venezuela

Seleccionar la opción “Banca en línea – Personas”

Introducir usuario y contraseña

Configuración de la tarjeta

Dentro del sistema, hacer clic en “Servicios”

Luego seleccionar “Tarjetas”

Entrar en “Configuración”

Pulsar la opción “Pagos sin contacto”

Desactivación del servicio

Seleccionar la tarjeta correspondiente

En “Tipo de operación”, elegir “Desactivar”

Presionar “Continuar”

Verificar la operación

Finalmente, hacer clic en “Confirmar”

Con estos pasos, la función de pago sin contacto queda deshabilitada en la tarjeta seleccionada.

El Banco de Venezuela permite a sus clientes activar o desactivar esta función en cualquier momento, lo que representa una medida de control adicional sobre las transacciones.

Con esta opción, los usuarios del Banco de Venezuela pueden decidir cuándo utilizar la función contactless, adaptándola a sus hábitos de consumo y niveles de seguridad.

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