UCV convoca a jubilados y pensionados al proceso de fe de vida 2026: detalles

La Universidad Central de Venezuela (UCV) inicia este lunes 26 de enero el proceso de fe de vida 2026, dirigido a jubilados y pensionados de la institución.

El procedimiento forma parte del censo administrativo obligatorio que permite mantener actualizada la data del personal retirado y garantizar la continuidad de los beneficios laborales y sociales correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, el proceso de registro se desarrollará desde hoy lunes 26 de enero hasta el 26 de marzo, lapso durante el cual los beneficiarios deberán cumplir con el requisito exigido por la casa de estudios.

La fe de vida 2026 contará con dos modalidades de atención, con el objetivo de facilitar la participación de todos los inscritos, sin importar su ubicación o condición, así lo informó Noticiero Venevisión.

Entre las alternativas disponibles se encuentra la modalidad virtual, que se realizará a través del formulario digital oficial dispuesto por la UCV. Esta opción está dirigida a quienes cuentan con acceso a internet y desean completar el proceso de forma remota, reduciendo desplazamientos y tiempos de espera.

Asimismo, se habilitó la modalidad presencial, destinada a jubilados y pensionados que prefieran realizar el trámite de manera directa. En este caso, deberán acudir a las oficinas de Recursos Humanos de cada facultad o dependencia, donde recibirán orientación para completar el registro correspondiente.

Para más detalles sobre el procedimiento, la UCV recomienda consultar sus canales oficiales y mantenerse atentos a los anuncios relacionados con la fe de vida 2026.

