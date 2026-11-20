Un adolescente venezolano, de 16 años de edad, fue ingresado de urgencia en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, Chile, tras ser víctima de un ataque a balazos por parte de delincuentes, quienes viajaban en una moto.

Según información de Radio Bío Bío, la situación ocurrió pasado el mediodía de este jueves, en el sector Cerro El Litre de la ciudad puerto.

Venezolano resultó herido tras quedar en medio de un tiroteo

El fiscal de turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Andrés Gallardo, explicó que “la víctima se encontraba en su domicilio cuando escuchó múltiples disparos percutados desde el exterior por dos individuos, que hasta el momento no fueron identificados, movilizados en una motocicleta de color blanco”.

Posteriormente, el copiloto de la moto bajó del vehículo para realizar dos disparos adicionales antes de retirarse del lugar.

El menor de edad se movilizó rápidamente hasta el hospital con una herida de bala que habría ingresado a su cuerpo por la parte posterior del pecho.

El joven llegó hasta el hospital con una herida de bala

El joven fue atendido en el centro asistencial, está fuera de riesgo vital y fue dado de alta, añadió el funcionario.

Al recinto hospitalario también llegó personal de la policía chilena (Carabineros), quienes informaron que se trata de una persona de nacionalidad chilena y que mantiene antecedentes penales.

El fiscal afirmó que la causa es investigada por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

“Se constituyó también fiscal de sitio del suceso y están trabajando OS9 de Carabineros en compañía de Labocar para dar con los responsables de este hecho”, dijo.

Para esclarecer la dinámica de estos hechos, todos los antecedentes quedaron en manos del Ministerio Público, entidad que se encargará de las diligencias pertinentes.

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