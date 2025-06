Cicpc investiga doble homicidio: asesinan a adultos mayores tras no ceder a una extorsión

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Barinas se encuentra consternada tras el trágico hallazgo de los cuerpos de un productor agropecuario y su esposa, asesinados en su finca.

Las víctimas, identificadas como Miguel Olivo Piña, de 78 años, y Romelia Garrido de Olivo, de 67 años de edad, presuntamente se negaron a pagar una cuantiosa suma de dinero exigida por extorsionadores, quienes les arrebataron la vida, reportó Diario de Los Llanos.

El caso está siendo investigado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Barinas, para esclarecer las hipótesis.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con información extraoficial obtenida por el Diario Los Llanos, dentro de su vivienda ubicada en San Antonio de las Flores Arismendi, estado Barinas, fueron hallados dos cuerpos el pasado miércoles 25 de junio.

Miguel Olivo Piña, conocido con cariño como "El Negro Olivo", era uno de los productores de leche y carne más reconocidos de la zona. Además de contar con un alto sentido de "solidaridad y amor al prójimo".

Según el medio, una banda delictiva decidió extorsionar a la pareja, ya que se creía que poseían grandes riquezas, pues contaban con un hato de gran extensión y más de 2.000 cabezas de ganado.

Dicha información no ha sido confirmada por el Cicpc; no obstante, no se descarta.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue local para las experticias forenses correspondientes, mientras que los organismos de seguridad intensifican las labores de inteligencia para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este condenable crimen.

